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Рассылку о конфетах с повреждающим ДНК веществом распространяют в Казнете

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 21:47
Рассылку о конфетах с повреждающим ДНК веществом распространяют в Казнете
Фото: pixabay.com
В социальных сетях распространяют сообщение о том, что в популярные конфеты добавляют опасное вещество, повреждающее ДНК. Однако эта информация – фейк, передает Liter.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В распространяемом сообщении говорится о диоксиде титана и что он якобы является причиной генетических мутаций. Однако диоксид титана также известен как пищевая добавка Е-171 и используется для придания белого цвета. Его можно встретить в составе жевательной резинки, готовых кремов, косметических продуктах, зубной пасте и многом другом. Кроме того, в пищевой и других отраслях легкой промышленности диоксид титана используется в виде порошка, нерастворимого в воде.

Однако в начале 2022 года диоксид титана запретили использовать в качестве пищевой добавки в странах Европы. Это случилось после исследований, которые позволяли предположить, что наночастицы диоксида титана могут накапливаться в организме и негативно влиять на здоровье.


Рассылку о конфетах с повреждающим ДНК веществом распространяют в Казнете


При этом в других странах – например, США, комиссии, оценивающие безопасность различных продуктов, не нашли оснований для запрета использования диоксида титана в пищевой промышленности. Дело в том, что европейские исследования касаются не диоксида титана в целом, а лишь его наночастиц. И именно они в пищевой промышленности не используются. Кроме того, ни одно исследование не утверждает с точностью, что добавка Е-171 действительно способна влиять на ДНК.

Кроме того, обзор научных исследований в октябре 2022 года показал, что нет прямых и неоспоримых доказательств токсичности диоксида титана. То есть причиной повреждений ДНК мог быть вовсе не диоксид титана, а другие вещества.

Таким образом, влияние диоксида титана на ДНК – предположение, которому пока нет неопровержимых доказательств. Более того, речь в теории идет лишь о наночастицах диоксида титана, которые в пищевой промышленности, как правило, не используются. Обзор научных исследований на эту тему не подтверждает способность вещества вызывать хромосомные мутации. Во многих странах мира диоксид титана все еще считается безопасной пищевой добавкой и разрешен к использованию, – резюмировали в Stopfake.kz.


Источник: liter.kz
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