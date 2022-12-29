В Минобороны рассказали, беспилотники каких стран есть на вооружении у Казахстана

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК рассказал, беспилотники каких стран есть на вооружении у Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Султан Камалетдинов сообщил, что на вооружении у Казахстана находятся беспилотные летательные аппараты зарубежных стран, в том числе Израиля и Китая.
- Сейчас предусмотрено приобретение беспилотников из Турции с учетом того, что будет организовано производство на нашей территории, - сказал Султан Камалетдинов.
В феврале 2021 года состоялись полевые испытания БПЛА "Шагала" – первого боевого беспилотника, собранного в Казахстане Национальным университетом обороны. В начале сентября на Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку представили гражданский беспилотник "Лейла", который также может быть использован в военных целях.
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