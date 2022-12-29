Парламент принял закон о банкротстве физических лиц

Сенат принял законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Заместитель министра финансов Ержан Биржанов сообщил, что при разработке закона был проанализирован опыт стран, в которых уже сформировался институт банкротства физлиц.



"С учетом международного опыта мы предлагаем ввести три вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами", - сообщил Биржанов во время заседания палаты.



По его словам, внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях:



- долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 миллиона тенге (1600 МРП);

- по обязательствам перед банками, МФО, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

- отсутствует имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности;

- урегулирование с банком просроченной задолженности;

- банкротство не применялось в течение 7 лет.



Законопроектом предусмотрено право объявить себя банкротами гражданам, получателям АСП и тем, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.



"Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "Электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника", - добавил Биржанов.



Третья процедура, как подчеркнул спикер, - это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде, отметил Биржанов. Преимуществом данной процедуры, по его словам, является то, что после нее человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.



Также сенаторы рассмотрели поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан.



По итогам обсуждения депутаты поддержали основной и сопутствующие законы.