В Антикоре ответили на вопрос о других расследованиях в отношении Кайрата Сатыбалдыулы

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов заявил, что по делу Кайрата Сатыбалдыулы расследуются еще эпизоды, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Сената журналисты спросили Саркулова, расследуются ли какие-то другие эпизоды в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.



"Сейчас расследуются, да", - ответил заместитель главы Антикора.



Он отметил, что все уголовные дела находятся под надзором Генпрокуратуры.



"По самому главному уголовному делу следствие окончено, вынесено решение. Теперь будет далее проводиться работа.



Уголовные дела, они все находятся под надзором Генеральной прокуратуры. Мы должны понимать, что есть вопросы тайны следствия, если мы сейчас где-то будем раскрывать какие-то вопросы, это может помешать самому следствию. И самое главное, поймите, невиновные лица, чтобы не были привлечены и чтобы к ним не было вопросов, всему есть законодательная основа, доказательная база, все сводится к этому", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.



В сентябре 2022 года Кайрату Сатыбалдыулы вынесли приговор. Ему назначили шесть лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией и лишением права занимать должности на госслужбе и нацкомпаниях сроком на 10 лет.