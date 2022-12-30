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Антикор опубликовал аудио разговоров руководства "ҚазТемірТранс"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Антикор опубликовал аудио разговоров руководства "ҚазТемірТранс"
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Антикоррупционной службе опубликовали аудио разговоров руководителей "ҚазТемірТранс", которых подозревают в незаконном обогащении за счет дефицита грузовых вагонов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По результатам оперативной разработки вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий "Қазақстан Темір Жолы", а именно акционерного общества "ҚазТемірТранс", являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана.

Установлено, что должностные лица АО и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов использовали данную ситуацию в своих корыстных целях - получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов", - заявили в Антикоре.

В качестве доказательства ведомство опубликовало аудио разговоров подозреваемых.



Напомним, по данным Антикора, в налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса.

"Денежные средства, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников.

Только одним руководителем акмолинского филиала общества в период с 2020 года незаконно получено более 70 миллионов тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны", - заявили в агентстве.

В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители карагандинского филиала АО.

Все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на два месяца.

"В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата общества. Проверяется причастность других должностных лиц. Из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров", - отметили в Антикоре.



Источник: Tengrinews.kz
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