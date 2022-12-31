Молочных производителей в РК обвинили в ценовом сговоре

Антимонопольный департамент Астаны установил факты согласованных действий при реализации молочных продуктов субъектов рынка – КТ «Зенченко и К» из Северо-Казахстанской области и ТОО «Родина» из Акмолинской области, сообщает ведомство.
Уточняется, что департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане провёл анализ оптовой реализации молочных продуктов: молока, кефира, творога, масла сливочного несоленого в столице, передает informburo.kz
«Согласно изученным материалам, у субъектов рынка ТОО Агрофирма «Родина» и КТ «Зенченко и К» установлено одновременное повышение цен при реализации молочной продукции в марте 2020 года и в апреле 2022 года. Департамент усматривает признаки антиконкурентных согласованных действий предприятий в части установления и (или) поддержания цен, предусмотренных ст. 170 Предпринимательского кодекса. У указанных субъектов рынка были установлены идентичные цены на социально значимые продовольственные товары, в том числе на все молочные продукты», – говорится в сообщении.
Материалы анализа направили в территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан для вынесения уведомлений по месту регистрации субъектов в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области.
Территориальные департаменты вынесли уведомления в адрес предприятий со сроком исполнения 30 дней –14-15 января 2023 года.
«Антимонопольный орган выносит решение о проведении расследования, если субъект рынка не прекратил действия (бездействие), указанные в уведомлении, в установленные сроки», – пояснили в департаменте АЗРК Астаны.
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