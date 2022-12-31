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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 21:43
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Иллюстративное фото
Штормовое предупреждение объявили на большей части территории Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В одних областях штормовое предупреждение будет действовать с 20:00 31 декабря 2022 года до 20:00 1 января 2023 года, в других с 21:00 31 декабря по 21:00 1 января, в третьих регионах - с 21:00 1 января по 21:00 2-3 января 2023 года. В качестве исключения - Жетысуская область. Здесь непогода продержится с 21:00 31 декабря до 9:00 1 января 2023 года.

Регион, где штормовое предупреждение продлится до 9:00 1 января 2023 года:

Ночью 1 января на востоке и в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег, ночью и утром туман и гололед.

Регионы, где штормовое предупреждение продлится до вечера 1 января 2023 года:

1 января на севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, утром и днем 15-20 метров в секунду.
1 января днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Также на большей части ВКО ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере и западе области с порывами до 15-20 метров в секунду.
1 января на большей части Абайской области ожидается метель. Ветер южный, юго-западный. На западе, юге и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
1 января на юге, в горных районах Алматинской области, ожидаются туман, гололед. В Конаеве 1 января ночью ожидаются туман, гололед.
В Алматы 1 января ночью и утром ожидаются туман, гололед.
1 января на севере и востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель. Ветер юго-западный на севере, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 1 января ожидается низовая метель.
1 января на большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на востоке области, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 1 января ожидается низовая метель.
1 января ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный на горных перевалах, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 1 января ночью ожидаются временами туман, гололед. В Туркестане 1 января ночью и утром ожидается туман.
1 января на юге Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере и западе области - туман, гололед.
1 января на большей части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе и юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре 1 января ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром 15-20 метров в секунду.
1 января на севере и в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере и востоке области скорость 15-20 метров в секунду.
1 января на юге и востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На севере и западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на юге, на востоке области 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.
1 января в Западно-Казахстанской области на севере и востоке, ожидаются гололед, туман. В Уральске 1 января ожидаются гололед, туман.
1 января на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.



Источник: tengrinews.kz
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