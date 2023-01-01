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«Дерево Нового Казахстана»: елка в Жамбылской области стала поводом для высмеивания в Сети

Просмотров:534 Опубликовано: Сегодня, 11:08
«Дерево Нового Казахстана»: елка в Жамбылской области стала поводом для высмеивания в Сети
Фото: паблик KAZPRESS
В социальных сетях обсуждают елку, которую власти установили в центре села на новый год. Казахстанцы считают, что лучше бы акимат вовсе не устанавливал ничего, чем так позориться и выказывать неуважение по отношению к гражданам, передает ИА «New Times.kz».

Фотографию новогоднего дерева опубликовал новостной паблик KAZPRESS. В публикации говорится, что елку установили на станции Шыганак в Жамбыльской области.

Конструкция дерева обернута чем-то белым - не то бумагой, не то тканью. Из-за обертки непонятно, есть ли под оберткой само дерево или нет. Сверху конусообразная система украшена обыкновенными копеечными гирляндами. Комментаторы паблика в возмущении, по их мнению, лучше бы и вовсе не ставить елку, чем так позориться.

«Сколько потратили 300 миллионов или 500?», «Экономика должна быть экономной!», «Новый Казахстан приветствует нас», «Елка 21 века», «Ничего вы не понимаете....Сейчас минимализм в тренде!!», «У акима дома, надеюсь, такая же елка», — казахстанцам, как всегда, не занимать остроумию.

2023 год во многих городах страны встречают довольно аскетично. В Таразе на празднование нового года выделили всего 19 миллионов тенге: власти решили сэкономить бюджет. В Актау новым годом тоже не пахнет: центральная городская площадь превратилась в базар, а власти не задумались о том, чтобы украсить улицы подсветкой, лишь некоторые предприниматели за свой счет украсили прилегающую к их магазинам территорию.


Источник: newtimes.kz
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