«Дерево Нового Казахстана»: елка в Жамбылской области стала поводом для высмеивания в Сети

В социальных сетях обсуждают елку, которую власти установили в центре села на новый год. Казахстанцы считают, что лучше бы акимат вовсе не устанавливал ничего, чем так позориться и выказывать неуважение по отношению к гражданам, передает ИА «New Times.kz».



Фотографию новогоднего дерева опубликовал новостной паблик KAZPRESS. В публикации говорится, что елку установили на станции Шыганак в Жамбыльской области.



Конструкция дерева обернута чем-то белым - не то бумагой, не то тканью. Из-за обертки непонятно, есть ли под оберткой само дерево или нет. Сверху конусообразная система украшена обыкновенными копеечными гирляндами. Комментаторы паблика в возмущении, по их мнению, лучше бы и вовсе не ставить елку, чем так позориться.



«Сколько потратили 300 миллионов или 500?», «Экономика должна быть экономной!», «Новый Казахстан приветствует нас», «Елка 21 века», «Ничего вы не понимаете....Сейчас минимализм в тренде!!», «У акима дома, надеюсь, такая же елка», — казахстанцам, как всегда, не занимать остроумию.



2023 год во многих городах страны встречают довольно аскетично. В Таразе на празднование нового года выделили всего 19 миллионов тенге: власти решили сэкономить бюджет. В Актау новым годом тоже не пахнет: центральная городская площадь превратилась в базар, а власти не задумались о том, чтобы украсить улицы подсветкой, лишь некоторые предприниматели за свой счет украсили прилегающую к их магазинам территорию.