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Ушел из жизни журналист, экс-редактор КазТАГ Нурлан Идрисов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Ушел из жизни журналист, экс-редактор КазТАГ Нурлан Идрисов
Фото из открытых источников
Алматы. 31 декабря. КазТАГ ­– Скончался журналист, бывший редактор КазТАГ Нурлан Идрисов, передает корреспондент агентства.

31 декабря в возрасте 67 лет ушел из жизни журналист Нурлан Идрисов, подтвердил редакции КазТАГ его брат Баглан Идрисов.

Нурлан Идрисов в 1970-1980 годы был корреспондентом, главным редактором фотохроники и заведующим редакцией новостей по культуре, науке и спорту КазТАГ. Также помощником первого заместителя премьер-министра Казахстана и руководителем службы коммуникаций ENRC.

Журналист Мурат Бульдекбаев делится, что Идрисов сыграл абсолютно решающее значение в его жизни и стал его главным учителем в журналистике.

«Именно он взял меня под свою опеку и научил писать заметки, находить темы для материалов. Надо понимать, что тогда интернета не было, и Нурлан учил меня запоминать все, что нужно для написания материала. Он подарил мне первые справочники с номерами телефонов всех партийных и государственных органов и заставил выучить их названия наизусть. Эти его уроки здорово меня выручали в последующие годы работы. Много лет прошло с того времени. Я встречал в своей жизни много хороших людей, но Нурлан был одним из первых, кто принял меня и взял под свое крыло, и мне было там так хорошо, что теплые воспоминания о тех временах и об этом человеке греют мне душу даже спустя сорок с лишним лет», – вспоминает Мурат Бульдекбаев.


Источник: kaztag.kz
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