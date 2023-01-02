Какова польза от переехавших в Казахстан россиян

Сейчас нужно удержать иностранных специалистов в стране. На это потребуются усилия и средства, но эта сумма гораздо меньше потенциальной экономической выгоды



По словам премьер-министра Алихана Смаилова, «есть около 300 международных компаний, которые потенциально могут переехать из Российской Федерации в Казахстан». Это хорошая новость: такая релокация создаст новые рабочие места, в том числе за счет открытия местных производств, привлечет дополнительные иностранные инвестиции, повысит конкуренцию в отраслях и качество товаров и услуг.



На этот неожиданный приток прямых инвестиций в экономику Казахстана наложился марафон миграции – приток образованных людей в самом расцвете сил и членов их семей. Не успели отправиться через нас дальше российские специалисты в области ИТ, прибывшие тысячами в марте-апреле, как за ними в сентябре-октябре потянулись сотни тысяч представителей самых разнообразных профессий.



Отношение местных жителей к релокантам может быть разным, но для казахстанской экономики это тоже хорошая новость. Страна хронически испытывала нехватку кадров нужной квалификации, а теперь проблема в том, чтобы за короткий срок найти рабочие места для такого количества специалистов. Если влияние первой волны на национальный рынок труда было минимальным (приехали и остались в основном фрилансеры и удаленщики), то теперь оно будет существенным.



Среди прибывших можно выделить три категории, каждая из которых требует своей стратегии реагирования. Первая (учащиеся, иждивенцы, «цифровые кочевники») оказывает не слишком заметное воздействие на сферу занятости. Среди них немало обеспеченных людей – активных потребителей, покупающих товары и услуги, загружающих индустрию HoReCa, повышающих нагрузку на транспортную, инженерную, а в перспективе и социальную инфраструктуру. Все это придает дополнительный стимул развитию торговли и сервиса, тут важно не допустить ценовых шоков.



Вторая категория – специалисты распространенных профессий, которые могут быть по большей части заняты в локальных отраслях. Это бармены и официанты, таксисты и курьеры, строители и монтажники, юристы и бухгалтеры, учителя и врачи, художники и музыканты. В отдельных сегментах рынка приток будет встречен с воодушевлением: например, накапливавшийся десятки лет дефицит сельских врачей может быть значительно сокращен, если местные власти оперативно отреагируют. Вместе с тем многим учителям, юристам и бухгалтерам для работы по профессии потребуется переобучение.



Третья категория - самая сложная и потенциально наиболее ценная. Это в первую очередь работники производств. Если это редкие специалисты, которым посчастливилось работать в сельском хозяйстве или добыче полезных ископаемых, то они наверняка смогут внести свой вклад в бизнес местных компаний. Но вот специалистам по химическим технологиям или электротехнике может оказаться не так просто найти работу, и тут уместно будет вспомнить про релокацию 300 иностранных производств, которые пока не открылись.



Важно понять: даже если мы пока не видим новые предприятия и отрасли на карте индустриализации Казахстана, они уже в некотором смысле присутствуют в нашей экономике. С высококвалифицированными специалистами нужно работать так же, как и с новыми инвестиционными проектами. Чтобы удержать их в стране, потребуются усилия и средства, но эта сумма гораздо меньше потенциальной экономической выгоды. Главное, чтобы правительство смогло эффективно решить эту не имеющую прецедентов задачу.