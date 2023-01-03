Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Января
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.65 KZT
  • €1 = 492.86 KZT
  • 1 RUB = 6.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Экология, вандализм и госзащита: президент подписал законы

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Экология, вандализм и госзащита: президент подписал законы
© Photo : Официальный сайт президента Казахстана
АСТАНА, 3 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, касающихся наказания за вандализм и безопасности лиц под защитой государства сообщает Акорда.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", - говорится в сообщении.

Закон принят сенатом 29 декабря 2022 года на пленарном заседании. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, документ предусматривает увеличение штрафных санкций за ряд нарушений:
-нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов;
-повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и -технического сырья на землях лесного фонда;
-уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное -нанесение ущерба землям лесного фонда;
-нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий;
-несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий;
-нарушение порядка и сроков разработки лесосек.

Изменения по этим вопросам также внесены в Административный кодекс.

Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите".
Представляя документ в сенате, заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов рассказал, что это фискальные меры.

По его словам, речь идет об административном штрафе в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами.

"Штрафовать будут только при расхождении в более чем на 1000 МРП, это более трех миллионов тенге", - уточнил он.
Между тем, он отметил, что в каждом случае чиновникам будет даваться возможность обосновать законность расходов.
Также законом предусмотрено формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.



Источник: Sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика