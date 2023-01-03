Экология, вандализм и госзащита: президент подписал законы

АСТАНА, 3 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, касающихся наказания за вандализм и безопасности лиц под защитой государства сообщает Акорда.
"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", - говорится в сообщении.
Закон принят сенатом 29 декабря 2022 года на пленарном заседании. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, документ предусматривает увеличение штрафных санкций за ряд нарушений: -нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов; -повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и -технического сырья на землях лесного фонда; -уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное -нанесение ущерба землям лесного фонда; -нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий; -несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий; -нарушение порядка и сроков разработки лесосек.
Изменения по этим вопросам также внесены в Административный кодекс.
Глава государства также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите". Представляя документ в сенате, заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов рассказал, что это фискальные меры.
По его словам, речь идет об административном штрафе в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами.
"Штрафовать будут только при расхождении в более чем на 1000 МРП, это более трех миллионов тенге", - уточнил он. Между тем, он отметил, что в каждом случае чиновникам будет даваться возможность обосновать законность расходов. Также законом предусмотрено формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.
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