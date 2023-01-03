Более 500 функций правительства передадут министерствам и акиматам

Об этом сообщил Алихан Смаилов на первом в этом году совещании кабинета



Во вторник, 3 января, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам преобразования канцелярии премьер-министра в аппарат правительства, реорганизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также разработки отраслевых концепций и планов развития, сообщает пресс-служба правительства.



Алихан Смаилов отметил, что преобразование канцелярии премьер-министра в аппарат правительства усилит общую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.



«Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности правительства и премьер-министра. Аппаратом совместно с администрацией президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений», — сказал Алихан Смаилов.



И.о. руководителя аппарата правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, «слышащего государства» и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.



Премьер-министр напомнил, что на согласование в администрацию президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.



Свыше 500 функций правительства передается министерствам и акиматам. «Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров», — отметил он.



Переходя ко второму вопросу повестки, премьер-министр напомнил, что указом президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.



«Одной из главных задач Министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации», — подчеркнул Алихан Смаилов.



Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.



Кроме того, по словам премьер-министра, в текущем месяце на запланированных коллегиях министерств будут рассмотрены все отраслевые концепции и планы развития.



Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что перед правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на 4% в реальном выражении, снижение инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.