Более 500 функций правительства передадут министерствам и акиматам

Об этом сообщил Алихан Смаилов на первом в этом году совещании кабинета
Во вторник, 3 января, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам преобразования канцелярии премьер-министра в аппарат правительства, реорганизации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также разработки отраслевых концепций и планов развития, сообщает пресс-служба правительства.
Алихан Смаилов отметил, что преобразование канцелярии премьер-министра в аппарат правительства усилит общую координацию работы центральных и местных исполнительных органов, структурных преобразований.
«Для этого будут оптимизированы структура аппарата и его функционал. Усилится экспертно-аналитическая работа, организационно-правовое обеспечение деятельности правительства и премьер-министра. Аппаратом совместно с администрацией президента будет продолжена работа по дебюрократизации и устранению чрезмерной зарегламентированности процедур принятия решений», — сказал Алихан Смаилов.
И.о. руководителя аппарата правительства Галымжан Койшыбаев сообщил, что работа ведомства основывается на принципах дебюрократизации, «слышащего государства» и децентрализации, а также перераспределении полномочий между уровнями госуправления.
Премьер-министр напомнил, что на согласование в администрацию президента внесен законопроект о децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.
Свыше 500 функций правительства передается министерствам и акиматам. «Этим законопроектом мы усиливаем самостоятельность министров и их заместителей. Теперь все текущие отраслевые вопросы будут приниматься приказами министров», — отметил он.
Переходя ко второму вопросу повестки, премьер-министр напомнил, что указом президента Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов. Функции и полномочия в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы при этом переданы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.
«Одной из главных задач Министерства индустрии является привлечение инвестиций в разработку недр. Нужно завершить запуск в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации», — подчеркнул Алихан Смаилов.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что будет усилен мониторинг за состоянием недр и госконтроль за добычей полезных ископаемых, ускорится процесс принятия необходимых отраслевых решений и оцифровки бизнес-процессов.
Кроме того, по словам премьер-министра, в текущем месяце на запланированных коллегиях министерств будут рассмотрены все отраслевые концепции и планы развития.
Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что перед правительством стоят важные и амбициозные задачи: обеспечение роста экономики на 4% в реальном выражении, снижение инфляции в 2 раза до 9,5% и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $24,4 млрд в 2023 году.
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