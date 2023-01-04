В Казахстане электромобилям разрешат ездить по "выделенкам" и бесплатно парковаться – законопроект

Льготами смогут воспользоваться водители машин с зелёными госномерами.



Группа депутатов мажилиса парламента инициировала законопроект по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей.



Согласно предлагаемым поправкам, электрическим автомобилям и гибридному транспорту с электродвигателями разрешат ездить по выделенным для общественного транспорта полосам. При этом парковки на коммунальных платных автостоянках для водителей электрических авто станут бесплатными.



Также авторы законопроекта предлагают создать специальные места для зарядки электромобилей. Наличие зарядных станций будут учитывать при проектировании дорог. Зарядные станции будут размещать в жилых зонах, в зданиях аэропортов, вокзалов, стационарных торговых объектов категории I и II, торговых рынков, театров, цирков, кинотеатров, в парках культуры и отдыха, а также на площадях, проспектах, улицах, кварталах. Для зарядки электромобилям выделят места на парковке. Такими стоянками смогут пользоваться только водители транспортных средств, оснащённых электрическими двигателями.



На водителей электромобилей не будет распространяться запрет на стоянку с работающим двигателем в жилой зоне, поскольку моторы электромобилей не издают шума. Электромобилям будут выдавать специальный государственный регистрационный номерной знак зелёного цвета, что позволит водителям свободно пользоваться своими льготами.