Казахстан начал использовать обходящий Россию Средний коридор для экспорта урана, сообщает Eurasianet.



«Государственная атомная компания Казахстана поставила партию урана в Канаду по Среднему коридору – транспортному маршруту, который пользуется все большим спросом у экспортеров, которые стремятся обойти Россию, пострадавшую от санкций. В прошлом месяце «Казатомпром» объявил о том, что начал поставлять природный уран по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). ТМТМ – это официальное название маршрута, проходящего из Китая в Европу, который предполагает пересечение Каспийского моря, погрузку товаров на поезда и грузовики в Азербайджане и отправку их далее в Грузию и Турцию», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что это не первый раз, когда «Казатомпром» использовал Средний коридор.



Как пояснили в компании, «Казатомпром» «успешно использует ТМТМ в качестве альтернативного маршрута для доставки своей продукции западным заказчикам с 2018 года, помогая снизить риск того, что основной маршрут через Санкт-Петербург будет недоступен по какой-либо причине».



При этом в заявлении ясно говорится, что международные санкции против России являются основной причиной для использования Среднего коридора.



«Казатомпром» продолжает следить за растущим списком санкций в отношении России и потенциальным влиянием, которое они могут оказать на транспортировку продукции через российскую территорию. На сегодняшний день нет никаких ограничений на деятельность компании, связанной с поставками ее продукции клиентам по всему миру», - говорится в сообщении компании.



Как отмечается, часть партии урана была поставлена самим «Казатомпромом», а часть поступила от Inkai – совместного предприятия, в котором 40% доля принадлежит канадской ядерной компанией Cameco.



«На то, чтобы доставить продукцию через грузинский порт Поти в Канаду потребовалось несколько месяцев. Грузопоток по Среднему коридору увеличился в геометрической прогрессии после введения жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, что заставило компании избегать более короткого северного маршрута в порты Европейского союза. За первые девять месяцев 2022 года объем грузов, проходящих транзитом по Среднему коридору, почти утроился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным ассоциации ТМТМ, Казахстан увеличил свой экспорт по этому пути в восемь раз»,- говорится в публикации.



При этом отмечается, что маршрут страдает от узких мест, связанных с недостаточной пропускной способностью ключевой инфраструктуры, такой как железные дороги, морские порты, перевалочные узлы и автомобильные дороги. Проблема затрагивает не только Казахстан, но и другие страны, расположенные вдоль Среднего коридора.



Сообщается, что ранее генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов назвал ограничения в инфраструктуре Азербайджана и Грузии главным «узким местом”» маршрута. По его словам, отсутствие мест для погрузки и разгрузки грузовых судов и заторы на железнодорожных маршрутах приводят к хроническим задержкам поставок.



«Казахстан также планирует в этом году начать экспортировать некоторое количество своей нефти, основная часть которой поставляется за рубеж через Россию, через Средний коридор», - добавляет издание.