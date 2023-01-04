Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Января
+7...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.39 KZT
  • €1 = 493.78 KZT
  • 1 RUB = 6.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан начал использовать обходящий Россию Средний коридор для экспорта урана

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 19:50
Казахстан начал использовать обходящий Россию Средний коридор для экспорта урана
Средний коридор
Казахстан начал использовать обходящий Россию Средний коридор для экспорта урана, сообщает Eurasianet.

«Государственная атомная компания Казахстана поставила партию урана в Канаду по Среднему коридору – транспортному маршруту, который пользуется все большим спросом у экспортеров, которые стремятся обойти Россию, пострадавшую от санкций. В прошлом месяце «Казатомпром» объявил о том, что начал поставлять природный уран по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). ТМТМ – это официальное название маршрута, проходящего из Китая в Европу, который предполагает пересечение Каспийского моря, погрузку товаров на поезда и грузовики в Азербайджане и отправку их далее в Грузию и Турцию», - говорится в сообщении.  

При этом отмечается, что это не первый раз, когда «Казатомпром» использовал Средний коридор.

Как пояснили в компании, «Казатомпром» «успешно использует ТМТМ в качестве альтернативного маршрута для доставки своей продукции западным заказчикам с 2018 года, помогая снизить риск того, что основной маршрут через Санкт-Петербург будет недоступен по какой-либо причине».

При этом в заявлении ясно говорится, что международные санкции против России являются основной причиной для использования Среднего коридора.

«Казатомпром» продолжает следить за растущим списком санкций в отношении России и потенциальным влиянием, которое они могут оказать на транспортировку продукции через российскую территорию. На сегодняшний день нет никаких ограничений на деятельность компании, связанной с поставками ее продукции клиентам по всему миру», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, часть партии урана была поставлена самим «Казатомпромом», а часть поступила от Inkai – совместного предприятия, в котором 40% доля принадлежит канадской ядерной компанией Cameco.

«На то, чтобы доставить продукцию через грузинский порт Поти в Канаду потребовалось несколько месяцев. Грузопоток по Среднему коридору увеличился в геометрической прогрессии после введения жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, что заставило компании избегать более короткого северного маршрута в порты Европейского союза. За первые девять месяцев 2022 года объем грузов, проходящих транзитом по Среднему коридору, почти утроился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным ассоциации ТМТМ, Казахстан увеличил свой экспорт по этому пути в восемь раз»,- говорится в публикации.

При этом отмечается, что маршрут страдает от узких мест, связанных с недостаточной пропускной способностью ключевой инфраструктуры, такой как железные дороги, морские порты, перевалочные узлы и автомобильные дороги. Проблема затрагивает не только Казахстан, но и другие страны, расположенные вдоль Среднего коридора.

Сообщается, что ранее генеральный секретарь ассоциации ТМТМ Гайдар Абдикеримов назвал ограничения в инфраструктуре Азербайджана и Грузии главным «узким местом”» маршрута. По его словам, отсутствие мест для погрузки и разгрузки грузовых судов и заторы на железнодорожных маршрутах приводят к хроническим задержкам поставок.

«Казахстан также планирует в этом году начать экспортировать некоторое количество своей нефти, основная часть которой поставляется за рубеж через Россию, через Средний коридор», - добавляет издание.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 21:16
Себестоимость перевозок по Среднему коридору выше из-за лишних перевалок

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика