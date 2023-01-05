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В чем обвиняют бывшее руководство КНБ, рассказал генпрокурор

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 11:07
В чем обвиняют бывшее руководство КНБ, рассказал генпрокурор
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о делах в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова и его экс-заместителей Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом "совершенно секретно". Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности", - сказал на заседании Мажилиса генеральный прокурор Берик Асылов.

Он сообщил, что уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде.

"Экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду: за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти, и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий", - проинформировал Асылов.

Также сообщается, что еще одному бывшему заместителю главы КНБ - Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий.

"Иную информацию раскрыть не могу", - заключил генпрокурор.


Источник: Tengrinews.kz
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