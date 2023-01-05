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Рестораны под брендом McDonald’s прекращают работу в Казахстане

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Рестораны под брендом McDonald’s прекращают работу в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу McDonald’s в Казахстане.

"О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании, после даты перехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. "Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - добавили в пресс-службе.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что сеть быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. Как рассказали информированные источники, после ухода с российского рынка McDonald's запретил своим франчайзи в Казахстане закупать мясо для котлет у поставщиков в России.

В ноябре 24 ресторана быстрого питания, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан), приостановили работу из-за проблем с поставками. 12 декабря 2022 года национальная палата предпринимателей республики "Атамекен" сообщила, что казахстанские производители готовы поставлять продукцию для McDonald's.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:44
Ingul, поверьте они тоже могут без нас обойтись и делают это без упреков и высомерного отношения к положению вещей. Только отпуская с миром, делаешь правильные выводы.
Но проблема на лицо, в мясоедной стране со славными традициями скотоводства и мясной кулинарией, даже у Макдональдса проблемы с закупом мяса - анекдот.
Почему, да потому что довольствуемся тем что имеем, но при этом жалуемся на то что имеем. Довольствуемся доходами нефтянки, не видя что эти доходы также утекают не на развите, а даже на закуп котлет - парадокс.
А почему тогда не развиваем - риторика. Мир всем!
 
-1
  • Ed Word
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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:03
Да и пусть валят отсюда.
Можно и без них обойтись.
Наши тоже научились делать фастфуды.
 
 

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