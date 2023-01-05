Рестораны под брендом McDonald’s прекращают работу в Казахстане

Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу McDonald’s в Казахстане.



"О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании, после даты перехода", - говорится в сообщении.



Отмечается, что после открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. "Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса", - добавили в пресс-службе.



Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что сеть быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. Как рассказали информированные источники, после ухода с российского рынка McDonald's запретил своим франчайзи в Казахстане закупать мясо для котлет у поставщиков в России.



В ноябре 24 ресторана быстрого питания, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан), приостановили работу из-за проблем с поставками. 12 декабря 2022 года национальная палата предпринимателей республики "Атамекен" сообщила, что казахстанские производители готовы поставлять продукцию для McDonald's.