Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Казахстане

За прошедшие сутки, 5 января, в Казахстане выявили 211 заболевших коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем выявляли ранее с начала года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.



5 января зарегистрировано 211 случаев заражения с положительным ПЦР-анализом. 4 января выявили еще восьмерых с ковидной пневмонией.



На 6 января лечение от COVID-19 продолжают получать 2 589 человек (2 410 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 283 пациента, продолжают лечение на дому 2 306 пациентов.



Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.



Ранее два дня подряд в Казахстане фиксировали смертельные случаи от коронавируса.