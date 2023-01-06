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Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Казахстане

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
За прошедшие сутки, 5 января, в Казахстане выявили 211 заболевших коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем выявляли ранее с начала года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

5 января зарегистрировано 211 случаев заражения с положительным ПЦР-анализом. 4 января выявили еще восьмерых с ковидной пневмонией.

На 6 января лечение от COVID-19 продолжают получать 2 589 человек (2 410 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 283 пациента, продолжают лечение на дому 2 306 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.

Ранее два дня подряд в Казахстане фиксировали смертельные случаи от коронавируса.


Источник: Tengrinews.kz
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