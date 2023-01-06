Сбитая авто астанчанка поднялась и села в автобус

Сбитая водителем легкового автомобиля астанчанка встала и, прихрамывая, побежала и села в автобус, к которому торопилась. Инцидент попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.В социальных сетях появилось видео из Астаны: девушка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, и ее сбила машина. Но это не остановило пострадавшую. Астанчанка поднялась и побежала к автобусу, к которому спешила. В итоге все же села в общественный транспорт."6 января текущего года в 08:55 16-летняя пешеход переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора, где на нее был совершен наезд водителем автомашины Hyundai Sonata, который следовал по улице Нажмеденова. В результате ДТП пешеход доставлена в больницу, после осмотра врачей отпущена. С участниками дорожного движения проведена профилактическая беседа", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова.Департамент полиции Астаны просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал."Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Переходить дорогу только в установленных местах. Также рекомендуем использовать светоотражающие элементы в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма", - отметила Эльмира Шауленова.