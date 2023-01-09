Банкротство: кто, как и когда сможет применить эту процедуру в Казахстане

Банкротство может восприниматься как способ легко списать долги и стать свободным от кредиторов. Однако оно имеет свои нюансы, из-за которых подобное решение может оказаться не самым выгодным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.



Закон о банкротстве физлиц в Казахстане начнет действовать через 60 дней после его официального опубликования: то есть прием заявок начнется 3 марта 2023 года.



Как сообщает сайт FinGramota, уже известны списки необходимых документов для подачи заявления.



Что нужно знать заранее



До подачи заявления на банкротство должники обязательно должны провести процедуру урегулирования задолженности. Без этого не получится подать заявку.



Также желающим добиться списания долгов следует помнить о негативных последствиях применения любого вида банкротства. Например:



- запрет на кредиты – на 5 лет, включая ипотеку и микрозаймы (кроме ломбардов);

- проверки – в течение 3 лет будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота;

- ограничение списаний – снова списать долги можно будет только через 7 лет;

- риск потери жилья – возникает при судебном банкротстве, если жилье является залогом.



При этом банкроту спишут не все долги.



Как подать заявление на внесудебное банкротство



Должник сможет подать заявление на внесудебное банкротство с 3 марта 2023 года через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП.



К заявлению нужно будет приложить:



- список кредиторов (кому должны) – с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;

- копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.



Мы уже рассказывали о требованиях для внесудебного банкротства, которые включают наличие долгов ниже 1 600 МРП (5,52 млн тенге на 2023 год) только перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами, а также отсутствие имущества.



Но следует обратить внимание, что также за последние 12 месяцев на момент подачи заявки не должны производиться платежи по долгам.



Как сообщают в FinGramota, вышеперечисленные требования не относятся к тем, кто не платил по долгам более 5 лет. А получатели адресной социальной помощи в течение 6 месяцев могут подать заявление на банкротство без учета срока просрочки.



Судебное банкротство



Для этой процедуры нужно подать заявление в суд по месту жительства. Срок проведения банкротства займет 6 месяцев, и его можно будет продлить еще на полгода.



При этом услуги судебного банкротства будут платными: одна минимальная заработная плата (МЗП) за месяц (70 тыс. тенге в 2023 году, что равно 420 тыс. тенге за полгода). Льготы предусмотрены только для социально уязвимых слоев населения.



К заявлению прилагаются:



- перечень всех кредиторов и дебиторов – их адреса и контактные данные для последующего уведомления, сумма и дата образования долгов;

- опись имущества должника с отчетом об оценке (при его наличии), составленного не позднее чем за шесть месяцев до обращения с заявлением о признании банкротом;

- перечень гражданско-правовых и (или) иных обязательств за последние три года, в том числе по обязательству, требования которого обеспечены залогом имущества должника;

- копия документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования задолженности.



Требования: задолженность свыше 1 600 МРП (5,52 млн тенге), включая долги перед физлицами и прочие (кроме алиментов, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям).



Если есть доходы и имущество



Если у должника есть стабильный доход и он хоть сколько-нибудь платит по долгам, то к нему может применяться процедура восстановления платежеспособности.



Единственное требование – размер долга не должен превышать стоимости принадлежащего заемщику имущества.



Заявление подается в суд по месту жительства вместе с:



- списком кредиторов и дебиторов с указанием необходимой информации;

- перечнем гражданско-правовых и (или) иных обязательств за последние три года, включая обеспеченные имуществом должника в качестве залога;

- копией документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования просроченной задолженности.



Должнику назначат финансового управляющего, чтобы вместе составить план восстановления платежеспособности, который тоже может иметь свои нюансы.