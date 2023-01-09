КНБ задержал бывшего заместителя главы Антикора Кожабаева

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



"9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М. Кожабаев", - говорится в сообщении.



По данным КНБ, следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.



Максат Кожабаев родился в селе Абай ныне Туркестанской, а тогда Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский госуниверситет имени Букетова и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России.



В разные годы работал прокурором в прокуратурах Шымкента, Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская), Восточно-Казахстанской областей и Алматы. В 2012-2014 годах был начальником финансовой полиции в Кызылординской области, в 2014-2016 годах возглавлял департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции в Жамбылской области. Позже он возглавлял департаменты антикоррупционного ведомства в Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.



В 2017-2018 годах работал первым заместителем прокурора Жамбылской области.



Работал прокурором Шымкента с августа 2018 по июль 2021 года.



Занимал пост заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции с июля 2021 по апрель 2022 года.