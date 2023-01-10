Банкротство физлиц: налоговики обратились к казахстанцам

Комитет государственных доходов заявил, что процедура внесудебного банкротства в Казахстане будет бесплатной, передает Tengrinews.kz.
В ведомстве отметили, что в TikTok, Instagram и других соцсетях появляются публикации, в которых казахстанцам предлагают платные услуги по процедуре банкротства.
"Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство по долгам не более 5,5 миллиона тенге является абсолютно бесплатной процедурой", - говорится в сообщении.
Налоговики отмечают, что с марта 2023 года эту услугу можно будет получить через сайт eGov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat. За подробной информацией о банкротстве казахстанцев просят обращаться по номеру 1414 (добавочный номер 3) либо посредством Telegram-чата.
Напомним, 30 декабря 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
Законом вводится три вида процедур банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.
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