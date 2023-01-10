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Банкротство физлиц: налоговики обратились к казахстанцам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Банкротство физлиц: налоговики обратились к казахстанцам
Фото из открытых источников
Комитет государственных доходов заявил, что процедура внесудебного банкротства в Казахстане будет бесплатной, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве отметили, что в TikTok, Instagram и других соцсетях появляются публикации, в которых казахстанцам предлагают платные услуги по процедуре банкротства.

"Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство по долгам не более 5,5 миллиона тенге является абсолютно бесплатной процедурой", - говорится в сообщении.

Налоговики отмечают, что с марта 2023 года эту услугу можно будет получить через сайт eGov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat. За подробной информацией о банкротстве казахстанцев просят обращаться по номеру 1414 (добавочный номер 3) либо посредством Telegram-чата.

Напомним, 30 декабря 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Законом вводится три вида процедур банкротства физических лиц. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.


Источник: Tengrinews.kz
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