Как подать заявление на легализацию иностранного авто

В Министерстве внутренних дел рассказали, как будет проходить легализация иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил заместитель главы МВД Игорь Лепеха, заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения в спецЦОН.
"В спецЦОНах будут организованы специальные сектора, которые будут осуществлять прием документов только на легализацию автомобилей. Там же будет присутствовать сотрудник административной полиции, который разъяснит порядок прохождения легализации, и работник органов государственных доходов, который в случае необходимости разъяснит порядок уплаты таможенных платежей", - сказал Игорь Лепеха на брифинге СЦК.
Она также назвал перечень из четырех документов, которые необходимо предоставить:
заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя; паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
"К ним относятся договоры купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, свидетельство о праве на наследство. При этом доверенность, выданная в соответствии с гражданским законодательством, будет являться основанием для передачи права собственности на транспортное средство третьему лицу, в случае если такое право предоставлено доверенностью", - пояснил Лепеха.
После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов.
"Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. При увеличении потока граждан их число мы увеличим. После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет", - добавил заместитель министра.
По его словам, в течение двух дней транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами, то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации.
"Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован, и учет пересечения границы автомобилем ведется по его VIN-коду", - добавил Игорь Лепеха.
По информации МВД, в случае отсутствия сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе или у органов государственных доходов, к примеру, если автомобиль на территории Казахстана находится достаточно продолжительное время, дата фактического нахождения автомобиля в Казахстане будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.
"На розыск автомобиль будет проверяться по базам Интерпола и СНГ, а прохождение таможенной очистки - по единой таможенной базе Евразийского экономического союза, этот процесс тоже полностью автоматизирован", - добавил Лепеха.
Он добавил, что в случае успешного прохождения проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено уведомление о положительном результате и необходимости явки в cпецЦОН для регистрации транспортного средства.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.