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Как подать заявление на легализацию иностранного авто

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Как подать заявление на легализацию иностранного авто
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве внутренних дел рассказали, как будет проходить легализация иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил заместитель главы МВД Игорь Лепеха, заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения в спецЦОН.

"В спецЦОНах будут организованы специальные сектора, которые будут осуществлять прием документов только на легализацию автомобилей. Там же будет присутствовать сотрудник административной полиции, который разъяснит порядок прохождения легализации, и работник органов государственных доходов, который в случае необходимости разъяснит порядок уплаты таможенных платежей", - сказал Игорь Лепеха на брифинге СЦК.

Она также назвал перечень из четырех документов, которые необходимо предоставить:

заявление;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
паспорт транспортного средства и/или свидетельство о регистрации транспортного средства;
документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

"К ним относятся договоры купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, свидетельство о праве на наследство. При этом доверенность, выданная в соответствии с гражданским законодательством, будет являться основанием для передачи права собственности на транспортное средство третьему лицу, в случае если такое право предоставлено доверенностью", - пояснил Лепеха.

После подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов.

"Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. При увеличении потока граждан их число мы увеличим. После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет", - добавил заместитель министра.

По его словам, в течение двух дней транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами, то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации.

"Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ или органов государственных доходов, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован, и учет пересечения границы автомобилем ведется по его VIN-коду", - добавил Игорь Лепеха.

По информации МВД, в случае отсутствия сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе или у органов государственных доходов, к примеру, если автомобиль на территории Казахстана находится достаточно продолжительное время, дата фактического нахождения автомобиля в Казахстане будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

"На розыск автомобиль будет проверяться по базам Интерпола и СНГ, а прохождение таможенной очистки - по единой таможенной базе Евразийского экономического союза, этот процесс тоже полностью автоматизирован", - добавил Лепеха.

Он добавил, что в случае успешного прохождения проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено уведомление о положительном результате и необходимости явки в cпецЦОН для регистрации транспортного средства.


Источник: tengrinews.kz
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