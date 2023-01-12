Девушку изнасиловали и требовали 10 млн тенге за молчание

Об изнасиловании девушки 2001 года рождения сообщила глава ОФ «НеМолчиKZ» Дина Смаилова. По ее словам, инцидент произошел летом на оптовом базаре. Однако наказания по этому факту никто не понес, передает ИА «NewTimes.kz».



«Один насиловал, другой держал дверь контейнера, девушка потеряла сознание. Ее сняли на видео и фото. Когда она пришла в себя, у нее началась истерика, она начала кричать и бить посуду в этом контейнере. Эти парни торговали посудой, конечно ей закрыли. После этого они стали ее шантажировать этими фотографиями и видео и вымогать деньги, угрожая, что расскажут всем ее родственникам и мужу. В итоге они выманили из нее 10 млн тенге. Она занимала эти деньги у всех родственников, просила брать кредиты, говорила, что у нее бизнес в Алматы на барахолке, но конечно сколько веревочке не виться», − пишет Смаилова в Сети.



В итоге эти разговоры услышал муж, забрал ее телефон, прочитал все угрозы и сломал его, уничтожив все доказательства.



По словам главы ОФ, сейчас девушка на седьмом месяце беременности, у нее проблемы со здоровьем. Ей пришлось уехать в далекий аул, чтобы избежать преследований родни из-за долгов.



В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что 28 декабря 2022 года в управление полиции Туркестана из УП Кызылорды поступило заявление от жительницы Кызылординской области о том, что некий знакомый попытался совершить в отношении нее действий сексуального характера.



29 декабря собранные материалы по данному факту зарегистрировали в УП Туркестана по статье УК РК «Изнасилование». В результате розыскных мероприятий были установлены двое туркестанцев в качестве подозреваемых.



«На сегодняшний день полицейскими опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по данному факту назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято законное процессуальное решение», − говорится в сообщении ДП.