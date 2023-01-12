Обязаны ли казахстанцы платить 10 процентов за обслуживание в ресторанах

В чеках большинства заведений к стоимости заказа добавляют процент за обслуживание, размер которого заведение устанавливает на свое усмотрение. Однако, как оказалось, существуют исключения из правил. О том, какие заведения имеют право устанавливать процент и в каких ситуациях потребитель имеет право отказаться оплачивать процент, рассказала казахстанский юрист Надежда Гельдт, подробнее передает Tengri Lifestyle.



В 2021 году Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК заявил, что согласно ГОСТ 30389-2013 заведение (ресторан, кафе и так далее) не может брать дополнительную плату за обслуживание. Почему это действие незаконно?



"Потому что в кафе и ресторане предоставление услуг официанта потребителям является обязательным условием для такой категории объектов общественного питания. Рестораторы оказывают услуги общественного питания, в которые входит процесс обслуживания. Таким образом, взимание отдельной платы за обслуживание относится к условиям, нарушающим или ущемляющим права потребителей", – отмечает эксперт.



Но важно понимать, что взимание процента за обслуживание является незаконным в том случае, если потребитель не был заранее уведомлен об этом. В такой ситуации потребитель имеет право отказаться оплачивать дополнительный процент за обслуживание.



При посещении ресторана потребитель заключает публичный договор, получая определенные услуги в обмен на их оплату. Соответственно, администрация заведения обязана уведомить о проценте за обслуживание (информация на входе, указание условий в меню, предупреждение от официантов и другие способы), точно так же, как уведомляет о стоимости блюд.



"Указывая информацию, ресторан предоставляет потребителю право отказаться от таких условий и от посещения заведения в целом", – подчеркивает автор телеграм-канала "Право знать".



Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: потребитель имеет право не оплачивать процент за обслуживание в том случае, если не был заранее уведомлен. В свою очередь заведения должны предоставлять полную информацию о стоимости своих услуг, чтобы потребители имели право согласиться на предлагаемые условия или отказаться.