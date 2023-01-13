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Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане

Просмотров:964 Опубликовано: Вчера, 18:17
Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД, ведомство совместно с МИДом и коллегами из Армении прорабатывают вопрос о снятии их с учета дистанционно.

- Транспортные средства, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей реализации. У них есть возможность получить белые государственные регистрационные номерные знаки и встать на учет, - сообщил Алтынбек Жамалиев, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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xerox (Посетители) Вчера, 20:19
А как будете боротся с авто, с поддельными армянскими номерами? Их очень много в Актау
 
 

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