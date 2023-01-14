Газоход обрушился на территории ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что ЧП произошло 13 января.



"13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода.

Пострадавших нет. На работу ТЭЦ-2 данный инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы", - сообщили "АрселорМиттал Темиртау".



Днем ранее, 12 января, премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом ArcelorMittal Виджаем Гоялом и советником вице-президента компании Биджу Наиром. Смаилов отметил, что в рамках подписанного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития и АМТ меморандума казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.



Напомним, 14 декабря 2022 года сообщалось, что Генеральная прокуратура проверяет деятельность "АрселорМиттал Темиртау".



Ранее премьер-министр Алихан Смаилов также высказался о претензиях к "АрселорМиттал Темиртау". Он заявил, что серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в компании, где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния.