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Газоход обрушился на территории ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау"

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Газоход обрушился на территории ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау"
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Газоход обрушился на территории ТЭЦ "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что ЧП произошло 13 января.

"13 января на территории ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение газохода.
Пострадавших нет. На работу ТЭЦ-2 данный инцидент не повлиял. Начались ремонтно-восстановительные работы", - сообщили "АрселорМиттал Темиртау".

Днем ранее, 12 января, премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом ArcelorMittal Виджаем Гоялом и советником вице-президента компании Биджу Наиром. Смаилов отметил, что в рамках подписанного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития и АМТ меморандума казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.

Напомним, 14 декабря 2022 года сообщалось, что Генеральная прокуратура проверяет деятельность "АрселорМиттал Темиртау".

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов также высказался о претензиях к "АрселорМиттал Темиртау". Он заявил, что серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в компании, где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния.


Источник: Tengrinews.kz
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