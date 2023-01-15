Подводные камни: у казахстанцев возникли проблемы с легализацией иностранных авто

В МВД РК дали дополнительные разъяснения по вопросам, возникшим в ходе процесса легализации автомобилей с иностранными номерами, передает Liter.kz со ссылкой на “КТК”.
Актуальные проблемы озвучили автолюбители, собравшиеся 14 января рядом с автоЦОНом в Астане. На их вопросы ответил руководитель управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков.
Многих беспокоил процесс снятия машин с иностранного учета. Хозяева автомобилей не имеют возможности выехать для этого в Россия, Кыргызстан или Армению. А некоторые вовсе не знают предыдущих владельцев.
С этим полицейские обещали помочь. Снятие с учета будет осуществляться через официальные запросы в органы внутренних дел иностранных государств.
Однако такое содействие не получат владельцы машин, которые могут иметь криминальное прошлое. Речь идет о так называемых “двойниках”. Когда выясняется, что в разных странах существует две или более машины с одинаковыми данными в документах, это дает основание полагать, что их происхождение связано с нарушением закона.
Елжан Чупеков подтвердил, что постановка таких машин на казахстанский учет невозможна.
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