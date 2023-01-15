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Подводные камни: у казахстанцев возникли проблемы с легализацией иностранных авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:46
Подводные камни: у казахстанцев возникли проблемы с легализацией иностранных авто
Иллюстративное фото
В МВД РК дали дополнительные разъяснения по вопросам, возникшим в ходе процесса легализации автомобилей с иностранными номерами, передает Liter.kz со ссылкой на “КТК”.

Актуальные проблемы озвучили автолюбители, собравшиеся 14 января рядом с автоЦОНом в Астане. На их вопросы ответил руководитель управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков.

Многих беспокоил процесс снятия машин с иностранного учета. Хозяева автомобилей не имеют возможности выехать для этого в Россия, Кыргызстан или Армению. А некоторые вовсе не знают предыдущих владельцев.

С этим полицейские обещали помочь. Снятие с учета будет осуществляться через официальные запросы в органы внутренних дел иностранных государств.

Однако такое содействие не получат владельцы машин, которые могут иметь криминальное прошлое. Речь идет о так называемых “двойниках”. Когда выясняется, что в разных странах существует две или более машины с одинаковыми данными в документах, это дает основание полагать, что их происхождение связано с нарушением закона.

Елжан Чупеков подтвердил, что постановка таких машин на казахстанский учет невозможна.


Источник: liter.kz
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