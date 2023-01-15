Подводные камни: у казахстанцев возникли проблемы с легализацией иностранных авто

В МВД РК дали дополнительные разъяснения по вопросам, возникшим в ходе процесса легализации автомобилей с иностранными номерами, передает Liter.kz со ссылкой на “КТК”.



Актуальные проблемы озвучили автолюбители, собравшиеся 14 января рядом с автоЦОНом в Астане. На их вопросы ответил руководитель управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков.



Многих беспокоил процесс снятия машин с иностранного учета. Хозяева автомобилей не имеют возможности выехать для этого в Россия, Кыргызстан или Армению. А некоторые вовсе не знают предыдущих владельцев.



С этим полицейские обещали помочь. Снятие с учета будет осуществляться через официальные запросы в органы внутренних дел иностранных государств.



Однако такое содействие не получат владельцы машин, которые могут иметь криминальное прошлое. Речь идет о так называемых “двойниках”. Когда выясняется, что в разных странах существует две или более машины с одинаковыми данными в документах, это дает основание полагать, что их происхождение связано с нарушением закона.



Елжан Чупеков подтвердил, что постановка таких машин на казахстанский учет невозможна.