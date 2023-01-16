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Почему пенсионерам назначили разные надбавки в январе, ответила министр

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 13:20
Почему пенсионерам назначили разные надбавки в январе, ответила министр
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова разъяснила, почему пожилые люди получили разные прибавки к пенсии в январе 2023 года. Глава ведомства пояснила, как ведется расчет, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются в двух вариантах, при этом назначается более выгодный вариант для получателя.

"Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2023 года повышается с 46 МРП до 55 МРП (189 750 тенге). В связи с повышением максимального дохода, учитываемого для исчисления размеров пенсионных выплат по возрасту, подлежат повышению размеры пенсий состоявшихся до 1 января 2023 года пенсионеров, если их среднемесячный доход был ограничен при исчислении размера пенсионных выплат по возрасту 46-кратным МРП. При этом размер пенсионных выплат по возрасту, исчисленный исходя из дохода в пределах 55 МРП, не может быть ниже получаемого размера, повышенного на 10,5 процента", - сообщила Дуйсенова.

Министр привела несколько примеров.

Пенсионные выплаты по возрасту назначены гражданке А. с 1 мая 2022 года исходя из трудового стажа в 21 год и среднемесячного дохода в 160 000 тенге. Размер составил 89 231 тенге, то есть 61 процент от 146 280 тенге. С 1 января 2023 года размер пенсии исчисляется следующим образом: Первый вариант: 89 231 * 10,5 процента = 98 601 тенге. Второй вариант: 61 процент от 160 000 = 97 600 тенге. С 1 января 2023 года гражданке А. к выплате назначается более выгодный вариант 98 601 тенге (прибавка - 9370 тенге), в данном случае выгодным является первый вариант.

"Касательно государственной базовой пенсионной выплаты, размеры государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января 2023 года устанавливаются в соответствии со статьей 4 закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" в процентном соотношении к новому размеру ПМ. Так, с 1 января 2023 года при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии - в размере 60 процентов (вместо 54 процентов) от величины прожиточного минимума, с увеличением ее размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на два процента, но не более 100 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Это касается как новых, так и состоявшихся на 1 января 2023 года пенсионеров", - резюмировала Тамара Дуйсенова.


Источник: tengrinews.kz
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