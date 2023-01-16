"Вонзал нож в шею": изрезавшему жену алматинцу вынесли приговор

В Алматы вынесли приговор мужчине, который напал с ножом на свою жену, передает корреспондент Tengrinews.kz. Его признали виновным по статье 106, части 1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



В суде 30-летний Николай Веденяпин сообщил, что совершил нападение на супругу на почве ревности к другу, с которым она делала домашние фотосессии.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей Ирине Веденяпиной были причинены телесные повреждения: множественные проникающие колото-резаные раны брюшной полости с ранением левой доли печени и ранением гепатодуоденальной связки, колото-резаные раны шеи с ранением гортани и пищевода, которые квалифицированы экспертом как тяжкий вред здоровью.



Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и чистосердечно раскаялся.



Суд приговорил Николая Веденяпина к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



"В то же время судом учтено и поведение потерпевшей Веденяпиной И., способствовавшее совершению уголовного правонарушения, то есть сама потерпевшая своим неоднозначным поведением и отношением к свидетелю Халитову А. дала подсудимому обоснованный повод для ревности, что и послужило толчком к его противоправному поведению в отношении потерпевшей. В связи с чем у суда не имеется оснований для назначения максимального размера наказания, предусмотренного санкцией данной статьи. Наказание подсудимому надлежит назначить в соответствии с правилами части 2 статьи 55 УК", - говорится в приговоре Бостандыкского районного суда № 2 города Алматы.



Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей моральный вред в размере двух миллионов тенге.



Ранее жительница Алматы Ирина Веденяпина заявила о жестоком нападении мужа. По словам женщины, супруг совершил преступление на глазах у пятилетней дочери. Инцидент произошел 21 мая 2022 года. По словам женщины, муж вонзал ей нож в шею.