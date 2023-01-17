Оформление авто в Кыргызстане оказалось в разы дешевле расценок в Казахстане

Астана. 17 января. КазТАГ – Оформление авто в Кыргызстане обходится в разы дешевле, чем в Казахстане, сообщил эксперт и общественный деятель Санжар Бокаев.



«Два года назад, вы помните, я предупреждал, что вы искусственно создали дефицит автомобилей и на 400% подорожали автомобили в Казахстане за последние семь лет. Итак, предлагаю провести небольшой эксперимент взять один автомобиль и оценить, во сколько обойдется его растаможка и оформление в Казахстане и нашем соседнем Кыргызстане. Итак, поехали: Hyundai Santa Fe 2020 года с объемом 2,5 по следующим видам платежей: НДС и пошлина в Казахстане обойдется в Т1,879 млн, в то время как у соседей в Т1,429 млн. Первичный взнос Казахстане стоит Т1,725 млн на этот автомобиль, а в Кыргызстане Т287 тыс. Утилизационной сбор у нас составит Т862 тыс., а в Кыргызстане нет утильсбора, поэтому 0. нам бы еще пришлось платить акциз за двигатель свыше объема 3,0. Итого получается что растаможить и оформить автомобиль в Кыргызстане обойдется в Т466 тыс., а в Казахстане – Т1,716 млн. Итого, оформить автомобиль данного класса у нас среднем 2,6 раза дороже нежели в Кыргызстане. Если бы это был автомобиль люкс класса, то разница увеличилась бы пятикратно», - сказал Бокаев.



По его словам, казахстанским бизнесменом выгоднее завозить автомобили в Кыргызстан, оплачивать там НДС, пошлину, оформлять и затем завозить Казахстан.



«Здесь они оплачивают утилизационный сбор, итого, выходит «по-серому» оформление автомобиля дешевле, нежели бы он сразу попал на таможенный склад здесь в Казахстане. То есть получается, что основные налоги уходят Кыргызстан. А могли бы оседать в нашем бюджете. Казахстан географически расположен так, что мы могли бы стать автомобильным хабом для того, чтобы через нас везли и оформляли автомобили в Россию, Кыргызстан, другие страны Центральной Азии, но мы этого делать почему-то не хотим, и мы наоборот создали самую сложную и самую дорогую систему оформления автомобиля у нас в Казахстане», - сказал общественник.



По его словам, многие частные автодиллеры везут из США, Европы, Грузии, Армении других государств автомобили – «слегка битые, помятые – такие автомобили покупаются дешевле, это восстанавливаются и это никак не отражается на их технических характеристиках».



«Однако наши таможенники такие автомобили не принимают. Что делают наши предприниматели? Они – вынуждены выполнить переместить с СВХ (склада временного хранения – КазТАГ) на таможенный склад, оформить режим 40, находят гражданина Кыргызстана, платят ему $100, чтобы сделать фиктивную продажу, заполняют спецкнижку, чтобы выпустили со склада таможенники. За каждый автомобиль приходится оплачивать неофициально $200 – это знают все, кто занимаются автомобилями. Затем отправляют автовозом Бишкек – в Кыргызстане оплачивается НДС, пошлина, другие платежи – на следующий день этот автомобиль снимается с учета и тот же гражданин Кыргызстана снова продает данный автомобиль», - добавил эксперт.



По его словам, та же самая битая машина в итоге вновь ввозится в Казахстан, но уже с кыргызским номером и техпаспортом.



«Оформляется на казахский техпаспорт – вот вам новые номера НДС и госпошлина. Уже платить не нужно, только утилизационный сбор и все, вуаля, и этот же самый автомобиль снова казахстанский, он битый, но с техпаспортом, с номером, его здесь восстанавливают и спокойно дальше продают – то есть автомобиль сделал большое турне по Кыргызстану. Сколько было всего выполнено нашими гражданами и это оказалось все равно дешевле, нежели бы оформляли его здесь, этот автомобиль Вот скажите, для чего мы усложняем жизнь нашим предпринимателям? Почему мы не можем для них создать просто условия, чтобы они могли спокойно идти автомобили оформлять здесь? Создали столько головных болей, комитет государственных доходов», - считает Бокаев.



По его мнению, казахстанский бюджет теряет в год порядка Т25 млрд.



«Только один автодилер заплатил в бюджет Кыргызстана таким образом Т49 млн, а таких дилеров сотни. А эти деньги могли бы попасть в наш бюджет. Почему мы не создаем условия, чтобы наши граждане все эти операции проводили здесь, оплачивали здесь, и им это было выгодно. Если вы пересмотрите сетку комитет госходов, если вы снизите эти платежи, то в целом по данной автомобильной статье наш бюджет будет поступать в четыре раза больше денег. До выборов обещали, что все автомобили легализуют, завезенные до 1 сентября и люди поверили. Это было вообще-то, как одно из предвыборных обещаний главы государства и теперь чиновники вообще никак это исполнять не хотят», - сказал эксперт.



Он обратился к комитету государственных доходов.



«Давайте вместе соберем предпринимателей, мы готовы представить площадку, организовать эту встречу с вами или без вас. Мы это сделаем, но потом, когда мы сделаем, отправим это главе правительства, руководителю в администрации президента, вам будет стыдно, что вы в этом не участвовали и вы этого не сделали. У нас проблем очень много, но все они решаемы и я за то, чтобы мы поэтапно и системно это решали. Мы знаем как, предприниматели знают как», - сказал общественник.



Позднее он сообщил, что ставки были пересмотрены.



«Сегодня, по сообщениям предпринимателей, таможня пересмотрела и снизила ставки. Благодарю минфин РК, что слышите предпринимателей», - написал Бокаев.