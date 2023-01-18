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Срок работы акимов предложили ограничить в Казахстане

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Срок работы акимов предложили ограничить в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутат Мажилиса предложил установить 5-летний срок для работы акимов областей и городов республиканского значения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра, мажилисмен Ерлик Омиргали отметил, что согласно закону "О местном государственном управлении и самоуправлении" акимы являются представителями Президента на местах. По его мнению, из-за этого возникает правовая коллизия.

"Как могут являться членами партии представители того, кому самому запрещено состоять в партиях. Разве их статус выше Президента?" - указал мажилисмен.

Он предложил запретить акимам областей и городов быть членами политических партий на период пребывания в должности и ограничить нахождение в должности акима области и города республиканского значения одним 5-летним сроком.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 15:01
Надо ввести прямые выборы и пусть партии выигрывают в честной борьбе. Если их представители будут реально работать во благо народа, у них будет шанс переизбраться в следующий срок.
 
 

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