Могут ли пенсионеры снять половину накоплений, ответили в ЕНПФ

В ЕНПФ внесли пояснения в связи с распространяющимися фейковыми сообщениями о возможном снятии 50 процентов от суммы пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Департаменте по связям с общественностью АО "ЕНПФ" заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.
"Законодательством Республики Казахстан предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения: если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном правительством Республики Казахстан", - отметили в ЕНПФ.
При этом отмечается, что единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.
"В этой связи ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках фейковые сообщения о возможности снятия 50 процентов накоплений. Кроме того, все операции, проводимые фондом, осуществляются бесплатно", - добавили в пресс-службе АО.
По официальным данным, вся информация о сервисах фонда размещена на сайте ЕНПФ, все услуги оказываются в подразделениях фонда либо в онлайн-формате через сайт enpf.kz или мобильное приложение БЖЗҚ/ЕНПФ.
"Любые консультации можно получить в отделениях ЕНПФ или дистанционно через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра 1418, а также через официальные страницы в социальных сетях и при помощи WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418.
Для вкладчиков (получателей), находящихся за пределами Республики Казахстан, есть возможность получения консультации по номеру +7 (727) 356-10-60 или посредством сервиса "Позвонить онлайн", размещенного на корпоративном сайте фонда", - сообщили в ЕНПФ.
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