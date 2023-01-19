Биатлонист Бекентай Турлубеков принес Казахстану третье золото Универсиады-2023

Копилка сборной Казахстана пополнилась очередными медалями на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Порадовали наши биатлонисты.



Так Бекентай Турлубеков выиграл золото Универсиады. Другой наш спортсмен Александр Мухин завоевал бронзу. При этом четвертое место занял Кирилл Бауэр, а пятым финишировал Вадим Куралес.



Таким образом, четыре казахстанца вошли в топ-5 в спринте на 10 километров.



Ранее золото для Казахстана добыли Данил Васильев (в соревнованиях по прыжкам на лыжах на нормальном трамплине) и Вадим Куралес (в индивидуальной гонке на 15 километров в биатлоне).