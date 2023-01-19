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Биатлонист Бекентай Турлубеков принес Казахстану третье золото Универсиады-2023

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Биатлонист Бекентай Турлубеков принес Казахстану третье золото Универсиады-2023
Vesti.kz
Копилка сборной Казахстана пополнилась очередными медалями на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Порадовали наши биатлонисты.

Так Бекентай Турлубеков выиграл золото Универсиады. Другой наш спортсмен Александр Мухин завоевал бронзу. При этом четвертое место занял Кирилл Бауэр, а пятым финишировал Вадим Куралес.

Таким образом, четыре казахстанца вошли в топ-5 в спринте на 10 километров.

Ранее золото для Казахстана добыли Данил Васильев (в соревнованиях по прыжкам на лыжах на нормальном трамплине) и Вадим Куралес (в индивидуальной гонке на 15 километров в биатлоне).


Источник: Vesti.kz
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