Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан", передает Tengrinews.kz.



Президент постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.



Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса. Правительству, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса.



Указ вводится в действие со дня опубликования.



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.