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Токаев сделал заявление о выборах депутатов

Просмотров:353 Опубликовано: Вчера, 17:03
Токаев сделал заявление о выборах депутатов
фото Акорда
Пресс-служба Акорды опубликовала заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает Tengrinews.kz.

Ниже приведен полный текст заявления.

"Уважаемые соотечественники!

В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат Парламента и премьер-министром, мною подписаны указы о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Благодарю депутатов за активную и плодотворную работу. Депутаты Мажилиса и маслихатов были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ. Регулярно встречались с избирателями, выезжали в самые отдаленные районы, задавали тон общественным дискуссиям, поднимая насущные вопросы граждан.

Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

Как вы знаете, в прошлом году в своем сентябрьском Послании я открыто предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине этого года. Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании.

Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.

Теперь 70 % депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30 процентов - по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества.

В рамках реализации конституционной реформы также была значительно упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий.

Кроме того, принципиальное значение имело принятое ранее решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех". Серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5 процентов для прохождения партий в Мажилис. Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов. Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков.

В организации и проведении выборов большую роль играют территориальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения качества всех выборных процедур областные избирательные комиссии переведены на профессиональную основу.

Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов. За электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели. Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации. Уверен, эта избирательная кампания продемонстрирует высокий уровень политической культуры и будет способствовать консолидации нашего общества.

Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования.

Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное правительство".

Нам вместе предстоит преодолеть сложные вызовы и решить множество важных задач на пути построения Справедливого Казахстана.

Призываю всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в Мажилис и маслихаты".


Источник: Tengrinews.kz
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