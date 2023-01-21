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Производство Kia Sportage запустил Токаев в Костанайской области

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Производство Kia Sportage запустил Токаев в Костанайской области
Фото: телеграм-канал Акорды
Президент в рамках рабочей поездки в Костанайскую область посетил завод Allur, где запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Акорды.

По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 миллиарда тенге. Экспорт составил 21,5 миллиарда тенге.

На предприятии трудится свыше двух тысяч человек.

На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах.

Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.

Производство Kia Sportage запустил Токаев в Костанайской области


Далее Глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.

"Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Производство Kia Sportage запустил Токаев в Костанайской области


Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.


Источник: Tengrinews.kz
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