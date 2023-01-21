Производство Kia Sportage запустил Токаев в Костанайской области

Президент в рамках рабочей поездки в Костанайскую область посетил завод Allur, где запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Акорды.По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 миллиарда тенге. Экспорт составил 21,5 миллиарда тенге.На предприятии трудится свыше двух тысяч человек.На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах.Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.Далее Глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками."Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи", – сказал Касым-Жомарт Токаев.Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.