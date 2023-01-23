Полиция расследует убийство школьника в Алматы

Полиция Алматы расследует уголовное дело об убийстве школьника, передает Tengrinews.kz.



Читатель Tengrinews.kz обратился в редакцию с информацией об убийстве школьника. По его словам, подростка убили у одного из магазинов в Алатауском районе. Сотрудники полиции допрашивали жильцов близлежащих домов.



В пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали, что данный факт зарегистрирован Управлением полиции Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по статье 99 "Убийство" УК.



"Подозреваемый задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются", - заключили в ведомстве.