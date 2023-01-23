Легализация авто: более 100 человек получили документы

В Казахстане предварительно одобрено более 2000 заявок от казахстанцев на легализацию иностранных автомобилей, из них 100 человек уже получили соответствующие документы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz."Те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины", - сообщили в МВД.Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. В центрах можно получить консультацию, сверить документы по базам.Каждая заявка рассматривается отдельно. По данным полиции, ЦОНы работают до 22:00.Напомним, в Казахстане стартовала легализация иностранных авто.Подать заявку на легализацию можно:-через портал электронного правительства е-gov.kz;-через приложения банков второго уровня;-в центрах обслуживания населения (ЦОНы).По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.Легализация продлится до 1 июля 2023 года.