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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Легализация авто: более 100 человек получили документы

Просмотров:846 Опубликовано: Вчера, 18:19
Легализация авто: более 100 человек получили документы
Фото:polisia.kz
В Казахстане предварительно одобрено более 2000 заявок от казахстанцев на легализацию иностранных автомобилей, из них 100 человек уже получили соответствующие документы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины", - сообщили в МВД.

Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. В центрах можно получить консультацию, сверить документы по базам.

Каждая заявка рассматривается отдельно. По данным полиции, ЦОНы работают до 22:00.



Напомним, в Казахстане стартовала легализация иностранных авто.

Подать заявку на легализацию можно:

-через портал электронного правительства е-gov.kz;
-через приложения банков второго уровня;
-в центрах обслуживания населения (ЦОНы).
По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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бобер (Посетители) Вчера, 20:55
Да, реально сейчас подгорит в шароварах у умников, что по страховкам покупали, особенно на армянских номерах...

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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