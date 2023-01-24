На трассах Атырауской области установили проекционные "зебры"

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на республиканских дорогах начата установка современного знака пешеходного перехода. Пока проекционный пешеходный переход установлен на 846-м километре республиканской дороги А-27 «Актобе – Атырау – Астрахань», в Курмангазинском районе и на 179-м километре республиканского шоссе А-33 «Доссор – Кульсары – Актау», на въезде в населенный пункт Майкомген.



Проекционный дорожный знак хорошо виден даже во время снегопада, дождя, гололеда – во все времена года. В ночное время автомобилисты и пешеходы могут видеть бело-желтую полосу на дороге с расстояния 150 метров. Ранее такие проекционные полосы были установлены на трассах республиканского значения Акмолинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.



В прошлом году Атырауским филиалом ТОО «Казахавтодор» установлены новые дорожные знаки в количестве 420 штук на трассе А-27 «Актобе – Атырау – Астрахань», а также А-28 «Атырау – Уральск» и А-33 «Доссор – Кульсары – Актау». Также расчерчено 3 010 километров дорожной разметки, установлено 20 километровых знаков, 1 000 штук катафотов, 20 информационных табличек, заменено 304 метра поврежденных криволинейных ограждений.



Напомним, что утвержденное изображение и технические характеристики дорожных знаков составляются в соответствии с требованиями Венской конвенции «О дорожных знаках и сигналах», принятой в 1968 году, и соглашения европейских стран, дополняющего настоящую конвенцию.



