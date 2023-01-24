Сперму обнаружили во рту солдата, совершившего суицид в Жамбылской области

Во рту солдата-срочника, который свел счеты с жизнью в Жамбылской области, обнаружили биоматериалы, передает «Голос народа» со ссылкой на Telegram-канал Патриот.



Эти шокирующие факты озвучил адвокат Сержан Пралиев, который ищет причину, из-за которой солдат добровольно расстался с жизнью.



Военнослужащий 2004 года рождения был найден повешенным на солдатском ремне в августе прошлого года в Таразе, в пограничном отделении «Шолдала» департамента Погранслужбы по Жамбылской области.



Эксперты нашли сперму во рту солдата и на его одежде. Вероятно, военнослужащий не смог пережить это преступление и добровольно ушел из жизни.



По словам адвоката, несмотря на экспертизу, следователь военно-следственного управления по Южному региону не расширяет круг обвиняемых и не квалифицирует преступление как «насильственные действия сексуального характера».



Отмечается, что следователь обвиняет только лишь командира отделения, ему вменяют cтатью «превышение власти, повлекшее тяжкие последствия».



Про уголовную ответственность тех, кому принадлежит этот биоматериал, следователь молчит и не «копает» в этом направлении, говорится в публикации.