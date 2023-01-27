Мужчина "заминировал" 13 объектов в Алматы и Астане от имени соседа после ссоры

В Генеральной прокуратуре сообщили, что житель Костанайской области "заминировал" 13 объектов в Алматы и Астане от имени соседа после ссоры с ним, передает Tengrinews.kz.



В пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали о работе по противодействию лжетерроризму.



"В 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса. Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий", - рассказали в Генпрокуратуре.



По мнению госоргана, это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей.



Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений. Сообщается, что в 2022 году уже осуждено 25 лиц.



"К примеру, в июле 2022 года на 1 год и 6 месяцев лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы - торговые центры, аэропорты, банки и другие", - рассказали в Генпрокуратуре.



Еще один случай произошел в Алматинской области, где установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ.



"За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника", - добавили в ведомстве.



Отмечается, что у органов правопорядка имеется практический опыт по оперативному выявлению таких злоумышленников для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.



"Как показывает практика, преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами. В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа по присоединению к Будапештской конвенции "О компьютерных преступлениях", - рассказали в Генпрокуратуре.



Сообщается, что Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких, где срок лишения свободы - до 7 лет.

