Ящур заподозрили у КРС в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".



В распоряжении журналистов появилось видео из поселка Теренсай Айтекебийского района. На кадрах у коров, которые стоят в стойле, изо рта течет пена.



"Это крестьянское хозяйство "Саят". Скот заболел ящуром. Заболевший скот держим отдельно, но все равно идет заражение. Телятам всего 15-20 дней, они тоже заболели и умерли. И быки заболели", - говорит мужчина.



"В Айтекебийском районе, в поселке Теренсай, заболели пять-шесть голов КРС. У них шла пена изо рта, они отказывались от корма. Приехали сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии из Астаны, отобрали слюну и кровь для исследования и направили в лабораторию. В прошлом году из республиканского запаса выделили 1 665 271 дозу вакцины против ящура, привили скот в области.



Ветеринары проводят обход в сельском округе, осматривают скот, признаков ящура не выявлено. Ситуация в Айтекебийском районе стабильная. Падежа крупного рогатого скота не было", - сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.



Также руководитель управления ветеринарии Кусаин Сарсенбай заявил, что область получила достаточно вакцин для всего имеющегося поголовья. Прививали ли скот в КХ "Саят", выяснится по итогам служебного расследования.