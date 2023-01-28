Ящур заподозрили у КРС в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".
В распоряжении журналистов появилось видео из поселка Теренсай Айтекебийского района. На кадрах у коров, которые стоят в стойле, изо рта течет пена.
"Это крестьянское хозяйство "Саят". Скот заболел ящуром. Заболевший скот держим отдельно, но все равно идет заражение. Телятам всего 15-20 дней, они тоже заболели и умерли. И быки заболели", - говорит мужчина.
"В Айтекебийском районе, в поселке Теренсай, заболели пять-шесть голов КРС. У них шла пена изо рта, они отказывались от корма. Приехали сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии из Астаны, отобрали слюну и кровь для исследования и направили в лабораторию. В прошлом году из республиканского запаса выделили 1 665 271 дозу вакцины против ящура, привили скот в области.
Ветеринары проводят обход в сельском округе, осматривают скот, признаков ящура не выявлено. Ситуация в Айтекебийском районе стабильная. Падежа крупного рогатого скота не было", - сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.
Также руководитель управления ветеринарии Кусаин Сарсенбай заявил, что область получила достаточно вакцин для всего имеющегося поголовья. Прививали ли скот в КХ "Саят", выяснится по итогам служебного расследования.
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