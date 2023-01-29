"Загрыз алабай". Волонтеры озвучили свою версию гибели шестилетней девочки в Усть-Каменогорске

Волонтеры и зоозащитники поделились своей версией гибели шестилетней девочки на окраине Усть-Каменогорска, которую предположительно загрызли собаки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
Напомним, шокирующий случай произошел 17 декабря 2021 года на территории садоводческого товарищества "Красинец", где нашли растерзанное тело маленькой девочки. Судя по характеру полученных травм, на ребенка напало животное.
Семья Орловых - родители погибшей девочки - выдвигали несколько версий: нападение было совершено волком, бродячими собаками или собаками породы алабай, которых держали по соседству.
Полицейские проверили причастность собак семьи Орловых, но данные экспертизы так и не были опубликованы.
Теперь зоозащитники уверены, что на девочку напали не бродячие собаки, а животное, у которого был хозяин.
"Мы предполагаем это сделал алабай, которого держат соседи. Его специально натравливали на других животных. Как было установлено, в тот день пес сорвался с привязи. Он увидел собаку семьи Орловых и кинулся на нее. Собака сбежала, а алабай растерзал девочку", - заявила руководитель фонда "Дворянин" Лариса Прокопьева.
Другие зоозащитники и волонтеры, которые помогают животным, единогласно поддержали данную версию.
"На девочку напала собака не бездомная, а породистая, ее хозяин не совсем простой человек, поэтому он смог, так скажем, "замять" дело. У нас в городе не было фактов, когда бы ребенка загрызли бездомные собаки", - сказала волонтер Ассоциации защиты животных.
Издание отмечает, что подобности расследования факта гибели девочки до сих пор не предоставлены полицией.
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