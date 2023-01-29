Появилось видео смертельного наезда снегохода на людей в Актобе

Опубликовано видео, на котором снегоход врезается в группу людей на базе отдыха в Актюбинской области, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Диапазон».
Напомним, что 28 января на территории базы отдыха несовершеннолетний 2007 года рождения управляя снегоходом марки Lynx, допустил наезд на группу лиц, находившихся вблизи оборудованной снежной горки.
В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пять несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение.
Между тем врачи рассказали о состоянии людей, которых доставили в больницы.
«В детскую больницу поступили 5 человек. 17-летний пострадавший получил ушиб мягкой ткани правой стопы, его осмотрели в приемном покое, там же оказали помощь. У 16-летней девочки сочетанная травма, перелом правого бедра, перелом кости таза, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкого. Состояние ребенка тяжелое, - сообщили в облздраве. - Еще у одной девочки, ей тоже 16 лет, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкого, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, состояние средней тяжести. Мальчик, которому 1,5 года, получил закрытую черепно-мозговую травму, у него сотрясение головного мозга, состояние также средней тяжести. У 5-летнего мальчика ушибленная рана лобной, теменной областей».
Все пострадавшие находятся в сознании, получают лечение.
49-летний пострадавший поступил в БСМП, у него перелом костей голени, состояние средней тяжести.
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