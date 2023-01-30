Выезд из Казахстана запретили 16 тысячам должников по алиментам

Почти 14 миллиардов тенге задолжали неплательщики алиментов своим детям. 16 тысяч казахстанцев имеют запрет на выезд из страны, свыше двух тысяч человек находятся в розыске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Решить вопрос о содержании детей мирным путем удается далеко не каждой супружеской паре. При таком раскладе спор разрешается в суде. По данным Минюста, сейчас в Казахстане насчитывается больше 80 тысяч алиментщиков, которые задолжали своим детям почти 14 миллиардов тенге. В производстве у судисполнителей находится около 305 тысяч исполнительных документов. В разрезе регионов больше всего должников в Астане и Алматы.



Как отмечают юристы, бывают случаи, когда алиментщики намеренно занижают свои реальные доходы, чтобы уменьшить размер выплат. Некоторые из них находят вполне законные лазейки и используют самые разные способы: переписывают имущество и бизнес на других лиц или же устраиваются на работу с низкой зарплатой.



"Чаще всего проблема в том, что судисполнители редко желают заниматься алиментами, потому что исполнительное производство об алиментах оплачивается из государства, это небольшие совсем суммы, небольшие деньги, за это время судебный исполнитель может исполнить какой-нибудь судебный акт о взыскании сумм от одного юрлица в пользу другого юрлица, где миллионы, а то и миллиарды, и здесь большой заработок у судисполнителей", - говорит адвокат Илья Лунев.



Закон обязывает платить алименты даже безработных. Причем достаточно всего три месяца не отчислять деньги, чтобы на должника завели уголовное дело. В лучшем случае его могут привлечь к общественным работам, в худшем - лишить свободы до двух лет. В 2022 году суды привлекли к уголовной ответственности больше сотни казахстанцев.



"Например, если должник год назад зарабатывал 500 тысяч тенге в месяц, а в справке о доходах указывает, что получает 70 тысяч тенге, тогда у судисполнителя возникают вопросы и он может инициировать проверку. Мы проверяем счета, смотрим на расходы. Если алиментщик оплачивает аренду жилья, погашает свой кредит, в день тратит по 10-20 тысяч тенге, то появляются подозрения, что он скрывает свои реальные доходы. В таких случаях мы собираем информацию и направляем представление в органы внутренних дел. При наличии достаточных оснований на него могут завести уголовное дело", - сообщил заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей по Астане Саламат Адильбекулы.



Подать на алименты можно не только после развода, если один из супругов не хочет содержать ребенка, второй может оформить выплаты, даже состоя браке, это предусмотрено законом. В Казахстане такие случаи, хоть и единичные, но встречались в юридической практике, говорят правозащитники. Официальной статистики по таким делам нет.