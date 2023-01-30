Россиянам отказываются продавать машины в автосалонах Казахстана – СМИ

Астана. 30 января. КазТАГ – Россиянам отказываются продавать машины в автосалонах Казахстана, сообщает Autonews.



«В торговой компании наотрез отказались продать машину по российскому паспорту. Причем назвать причину таких ограничений сотрудник дилерской компании так и не смог. Также продавец даже не попытался предложить альтернативные варианты по покупке машины гражданам России», – сообщает издание.



Также корреспондент называет в качестве причин – «сложности с оформлением документов, с которыми прежде всего столкнется сам клиент».



«Оплачиваете машину, а на следующий день уже забирайте. По российскому паспорту, к сожалению, не продадим. Можете прийти с родственником или знакомым, у которого есть первичная местная регистрация, тогда проблем нет. Переоформите потом и на транзитных номерах спокойно сможете выехать из страны», – заявили в одном из дилерских центров.



«К сожалению, такой возможности нет. Безусловно, вы можете найти местного знакомого, который оформит на себя машину, но дальнейшей перерегистрацией и прочими бумажными делами вы будете заниматься сами на свой страх и риск», — ответил продавец в одном из автосалонов.



«У нас начальные и средние комплектации есть, в том числе и на «автомате», какими вы интересуетесь. По российскому паспорту не продаем. Причину я назвать не могу, но думаю, она связана с тяжелой политической ситуацией в мире. Можем без проблем продать супруге или супругу, у которых есть наш паспорт», — предложил менеджер другого центра из Казахстана.



Представитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что это связано с дефицитом машин на рынке, преодолеть который так и не получилось. В результате потенциальные клиенты вынуждены искать автомобили где бы то ни было. Также он обращает внимание на привлекательные цены на авто в Казахстане.



По его мнению, причина связана с политическим решением, так как автопроизводители могут перестать поставлять машины, решив, что продавцы таким образом помогают обойти санкции, введенные против России. Также существует повышенный спрос на машины на местном рынке, который может привести к нехватке автомобилей у дилеров и, как результат, повышению цен на них, считает эксперт.