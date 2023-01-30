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Казахстан запретил иностранцам «обновлять сроки пребывания» выездом и сразу же въездом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Казахстан запретил иностранцам «обновлять сроки пребывания» выездом и сразу же въездом
Фото из открытых источников
Астана. 30 января. КазТАГ – В Казахстане иностранцы с 27 января уже не смогут, по истечению 90 дней пребывания, выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, «обновив сроки пребывания», сообщает министерство внутренних дел (МВД).

«Иностранцы с 27 января уже не смогут, по истечению срока пребывания, выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым «обновив сроки пребывания», – следует из сообщения, распространенного в понедельник.

Согласно информации, по введенным изменениям, иностранцы, пребывающие в Казахстан без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней, но в течение в течение шести месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.

Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней, указывается в информации.

К тем, кто оформил в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу, эта норма не относится.

В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания, пограничная служба ограничивает въезд в страну, указывается в информации.


Источник: kaztag.kz
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