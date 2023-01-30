Казахстан запретил иностранцам «обновлять сроки пребывания» выездом и сразу же въездом

Астана. 30 января. КазТАГ – В Казахстане иностранцы с 27 января уже не смогут, по истечению 90 дней пребывания, выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, «обновив сроки пребывания», сообщает министерство внутренних дел (МВД).



«Иностранцы с 27 января уже не смогут, по истечению срока пребывания, выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым «обновив сроки пребывания», – следует из сообщения, распространенного в понедельник.



Согласно информации, по введенным изменениям, иностранцы, пребывающие в Казахстан без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней, но в течение в течение шести месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.



Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней, указывается в информации.



К тем, кто оформил в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу, эта норма не относится.



В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания, пограничная служба ограничивает въезд в страну, указывается в информации.