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"Скончался в больнице": в горздраве Шымкента прокомментировали трагедию в фитнес-клубе

Просмотров:703 Опубликовано: Сегодня, 15:25
"Скончался в больнице": в горздраве Шымкента прокомментировали трагедию в фитнес-клубе
Фото: Tengrinews.kz
В популярном фитнес-клубе Шымкента утонул четырехлетний ребенок. По данным ДЧС, малыш утонул, оставшись без присмотра взрослых. В каком состоянии доставили в больницу утонувшего мальчика, рассказали в пресс-службе горздрава Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным врачей, ребенка доставили в больницу в критическом состоянии. Медики боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось, четырехлетний мальчик скончался в больнице.

"Служба скорой помощи получила сообщение от одного из городских фитнес-центров. В повестке указано, что 4-летний мальчик потерял сознание и утонул в бассейне. Выехавшие на место сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в городскую клиническую больницу в критическом состоянии. Несмотря на экстренную реанимацию, пациент скончался в больнице",- сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.

Корреспондент Tengrinews.kz связался с руководством фитнес-клуба, где утонул мальчик. Представители популярного в Шымкенте спортзала отказались комментировать инцидент. По данным ДЧС, ребенок утонул в детском бассейне глубиной 1,2 метра. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 27 августа 2022 года два брата утонули в Большом Алматинском канале. Детей вытащили в четырех километрах от места падения в воду. Ими оказались два брата - Сырым А. 2012 года рождения и Акжол А. 2015 года рождения. Спасатели рассказали, что мальчики были в одежде, что, предположительно, и послужило причиной трагедии. Вероятнее всего, младший из братьев оступился и упал в воду. На помощь поспешил старший брат, однако спастись им не удалось.


Источник: Tengrinews.kz
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