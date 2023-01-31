Приватизированный медцентр в Астане перестал оказывать помощь пациентам после пересадки почек

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций, передает Tengrinews.kz.
На совещании по вопросам развития Астаны Президент отметил, что жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице продолжают поступать. Немаловажную роль, по словам Токаева, во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза.
"Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68 процентов. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам.
Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - сказал Глава государства.
Он поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы.
"Вместе с тем некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления. Так, в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек. Алихан Асханович (премьер-министр Смаилов. - Прим.), пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций", - добавил Президент.
Помимо этого, как отметил Касым-Жомарт Токаев, в столице остается острой проблема дефицита медиков, на сегодня не хватает более 600 различных специалистов.
"Министерству здравоохранения необходимо решить все эти накопившиеся вопросы. Женис Махмудович (аким Астаны Касымбек. - Прим.), возьмите вопрос привлечения медиков на личный контроль и рассмотрите возможность включения в программу "Елорда жастары" категорию медицинских работников", - сказал Токаев.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.