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Приватизированный медцентр в Астане перестал оказывать помощь пациентам после пересадки почек

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 17:34
Приватизированный медцентр в Астане перестал оказывать помощь пациентам после пересадки почек
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций, передает Tengrinews.kz.

На совещании по вопросам развития Астаны Президент отметил, что жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице продолжают поступать. Немаловажную роль, по словам Токаева, во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза.

"Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68 процентов. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам.

Приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница № 3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо", - сказал Глава государства.

Он поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы.

"Вместе с тем некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления. Так, в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек. Алихан Асханович (премьер-министр Смаилов. - Прим.), пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций", - добавил Президент.

Помимо этого, как отметил Касым-Жомарт Токаев, в столице остается острой проблема дефицита медиков, на сегодня не хватает более 600 различных специалистов.

"Министерству здравоохранения необходимо решить все эти накопившиеся вопросы. Женис Махмудович (аким Астаны Касымбек. - Прим.), возьмите вопрос привлечения медиков на личный контроль и рассмотрите возможность включения в программу "Елорда жастары" категорию медицинских работников", - сказал Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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