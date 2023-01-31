Вернут ли последний звонок на 25 мая в Казахстане

Вице-министр просвещения Шолпан Каринова ответила на вопрос, рассматривается ли возможность сокращения учебного года для школьников до 25 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Каринова пояснила, что текущий учебный год завершится 31 мая.



"Мы в начале учебного года информировали родителей, детей о том, что в этом году учебный год длится 36 недель, поэтому учебные планы и программы, календарно-тематические планы составлены на то количество, для того чтобы выполнить государственный образовательный стандарт и требования образовательных программ. Поэтому речь об этом не стоит.

Относительно завершения учебного года: в этом году учебный год начался 1 сентября и завершится 31 мая", - сообщила вице-министр.



Она добавила, что вопрос о последнем звонке как об отдельном мероприятии в приказах ведомства ранее никогда не звучал и "сейчас в приказах об этом не говорится".



"То есть нормативными правовыми документами такое мероприятие не предусмотрено. При этом мы понимаем, что школы проводят традиционно празднование по завершении учебного года в основном для выпускников 9-х и 11-х классов, которые прощаются со школой, которые поступают в колледжи и вузы. Но при этом для них продолжаются итоговые экзамены.

1 июня - это первый день летних каникул, которые длятся все три месяца - июнь, июль, август, то есть 90 дней. В летний период дети будут отдыхать. В этом году первый день каникул совпадает с таким прекрасным праздником, как День защиты детей", - резюмировала Шолпан Каринова.



Напомним, в 2022 году депутаты предложили перенести последний звонок в школах с 31 мая на другой день. Все потому, что 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода. Дата отмечается в стране с 1997 года.